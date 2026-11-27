Золотой червонец сегодня — это одновременно и памятник истории, и финансовый инструмент. Для коллекционера — окошко в эпоху, для инвестора — способ хранить капитал в благородном металле с налоговыми послаблениями. Но за привычным словом «червонец» скрываются совершенно разные монеты: одни чеканились при Петре I, другие — при Николае II, третьи — в советской России, а четвёртые выпускаются прямо сейчас.

Что такое червонец и почему у него «золотое» имя

Само слово «червонец» происходит от «червонного золота» — так на Руси называли золото высшей пробы, ярко-красного оттенка. Червонцами традиционно именовали крупные золотые монеты, ходившие в обороте или хранившиеся в казне. В разные эпохи под этим названием понимали разные номиналы и весовые стандарты, но неизменным оставалось одно: червонец — это всегда золото.

От Петра I до Николая II: как червонец стал русской монетой

Первые собственно российские червонцы появились в 1701 году в ходе монетной реформы Петра I. Царь повелел чеканить золотые монеты по весовой норме европейского дуката — отсюда и характерный вес, и узнаваемый облик с портретом монарха и двуглавым орлом. На червонцах Петровской эпохи не ставили номинал: их ценность определялась металлом и весом. Спустя два столетия, при Николае II, червонец приобрёл привычный для нас вид десятирублёвой монеты из золота 900-й пробы весом около 8,6 грамма. Именно «николаевский» червонец с профилем императора стал тем образцом, с которым позже сверяли советские деньги. Массовая чеканка таких монет в конце XIX века сделала их настолько распространёнными, что народное название «червонец» прочно закрепилось за десятирублёвкой.

Обмен бумаги на золото. Как в России превращали одни деньги в другие Подробнее

Советский «Сеятель»: червонец, переживший империю

После революции большевикам нужна была твёрдая валюта, способная победить инфляцию. В 1923 году на Петроградском монетном дворе начали чеканить золотой червонец с изображением крестьянина-сеятеля — символом новой, трудовой России. По весу и пробе «Сеятель» повторял царскую десятирублёвку: 8,6 грамма золота 900-й пробы (чистого металла — 7,74 г). Оригинальный тираж 1923 года был невелик и в основном ушёл за границу или был переплавлен, поэтому подлинные «сеятели» того года сегодня — нумизматическая редкость. В 1975–1982 годах Госбанк СССР возобновил чеканку «Сеятеля» уже как инвестиционной монеты, сохранив ту же пробу 900 и общий вес 8,6 г (чистого золота — 7,74 г). А в январе 2023 года, к столетию советского червонца, Банк России выпустил обновлённую версию — из золота 999-й пробы с чистым весом 7,78 г, с гербом РФ, но с тем же классическим реверсом.

Цена золотого червонца в 2026 году

Цена червонца определяется прежде всего его происхождением и сохранностью. Советские новоделы 1975–1982 годов торгуются в диапазоне примерно 50 000–100 000 рублей, а юбилейные монеты 2023 года — в пределах 45 000–95 000 рублей. Рыночные данные подтверждают этот разброс: в октябре 2026 года «Сеятель» 1975–1982 годов в среднем стоил около 96 700 рублей при максимуме 103 500 и минимуме 80 655 рублей. Цена выкупа таких монет у дистрибьюторов начинается от 91 000–102 000 рублей, тогда как продажа может доходить до 132 900 рублей.

Царские червонцы Николая II оцениваются выше. В 2026 году на частных площадках монеты 1898–1911 годов выставляли по 125 000–200 000 рублей в зависимости от года и состояния; отдельные редкие экземпляры в высокой сохранности доходят до 264 900 рублей. А самый редкий вариант, подлинный советский червонец 1923 года в состоянии UNC (первоначальный, оригинальный вид, — прим. ред.), уходит с аукционов примерно за 500 000–1 000 000 рублей и выше, переходя из категории инвестиций в категорию коллекционных редкостей. Червонцы Петра I вовсе начинаются от 100 000 рублей и могут стоить миллионы в зависимости от сохранности и исторической значимости.

Сколько лет рублю? Любопытные факты из истории нацвалюты Подробнее

Червонец как инвестиция: что важно знать перед покупкой

Современные «Сеятели» — это официальная инвестиционная монета Банка России, и её покупка освобождена от НДС. По содержанию чистого золота (7,78 г) «Сеятель» 2023 года сопоставим с «Георгием Победоносцем», но чеканится ограниченным тиражом, поэтому торгуется с чуть более высокой премией к металлу — это делает его привлекательнее для тех, кто рассчитывает не только на цену золота, но и на коллекционную составляющую. Впрочем, покупая червонец с рук, важно помнить о риске подделок: подлинное золото не магнитится, имеет строго определённый вес и диаметр, а рельеф чеканной монеты всегда чётче, чем у литой копии.

Источники:

www.museum.goznak.ru

ru.wikipedia.org

cbonds.ru