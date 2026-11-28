До завершения 2026 года остается чуть больше месяца, и у граждан остается последняя возможность не только оформить положенные выплаты, но и вернуть часть налогов, уплаченных за предыдущие периоды. Государство в уходящем году расширило ряд социальных программ и ввело новые способы поддержки, однако у многих из них фиксированные сроки подачи заявлений. В справке aif.ru разбираемся, на какие вычеты и пособия можно рассчитывать и что именно важно успеть сделать до 31 декабря.

Налоговые вычеты: три года в одном окне

Налоговые органы напоминают гражданам России, что заявить социальные и имущественные вычеты можно не более чем за три года, следующих за годом осуществления расходов. Это означает, что в 2026 году еще открыто окно для возврата налога за 2023, 2024 и 2025 годы. После 31 декабря возможности заявить вычеты за 2023 год уже не будет.

Максимальный совокупный размер социальных вычетов за исключением обучения детей и дорогостоящего лечения в 2026 году составляет 150 тыс. рублей. Это касается расходов на лечение, приобретение медикаментов, физкультурно-оздоровительные услуги, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни. Вычет на обучение детей учитывается отдельно — до 110 тыс. рублей в год на каждого ребенка, причем эта сумма является общей для обоих родителей. А вот расходы на дорогостоящее лечение в общий лимит не включаются и принимаются в фактическом размере.

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Имущественный вычет при покупке или строительстве жилья ограничен 2 млн рублей (возврат до 260 тыс. рублей), а по процентам по ипотеке — 3 млн рублей (возврат до 390 тыс. рублей). Остаток имущественного вычета, в отличие от социального, можно переносить на последующие годы.

Отдельно в налоговой обращают внимание на новый вычет, появившийся в 2025 году и действующий в 2026-м: теперь можно вернуть 18 тыс. рублей за успешную сдачу нормативов ГТО. Но есть одно обязательное условие: важно пройти диспансеризацию в том же календарном году, в котором сдан норматив и получен (или подтвержден) знак отличия. А с 2026 года социальный вычет на фитнес распространен и на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для родителей-пенсионеров.

Кроме того, с этого года процедура получения упростилась: большинство социальных вычетов (кроме лекарств) можно оформить в проактивном режиме через «Личный кабинет налогоплательщика» — то есть без декларации 3-НДФЛ и сбора документов. Организации, оказавшие услуги, сами передают данные в налоговую, а гражданину остается только подтвердить предзаполненное заявление. В упрощенном порядке возврат налога происходит в среднем за восемь дней, тогда как при подаче декларации срок составляет около 15–16 дней.

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Пособия: что нужно успеть оформить

Среди пособий наиболее чувствительна к срокам новая ежегодная семейная выплата, введенная с 2026 года. Это возврат части НДФЛ работающим родителям с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Выплата рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%.

Заявления на выплату в 2026 году принимались только до 1 октября, подать заявление можно было через Госуслуги, клиентскую службу СФР или МФЦ. В этом году при назначении применяется комплексная оценка нуждаемости, включая требование к минимальному доходу от трудовой деятельности (правило 8 МРОТ). Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Материнский капитал в 2026 году составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. рублей на второго, если право на него возникло впервые. Доплата при рождении второго ребенка, если капитал уже был получен на первого, — 234,3 тыс. рублей. Сертификат оформляется в проактивном режиме, однако распоряжение средствами (например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка) требует подачи заявления. Если вы планируете использовать средства маткапитала в этом году, стоит поторопиться — сроки перечисления средств в конце года могут увеличиться из-за нагрузки на органы СФР.

Что делать в оставшееся время до 31 декабря 2026 года?

в 2026 году составляет 28 450,45 рублей. Обратиться за ним нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих граждан пособие назначается автоматически на основании данных ЗАГС, а неработающим родителям (или студенткам очной формы) необходимо подать заявление.

В первую очередь стоит проверить «Личный кабинет налогоплательщика»: там могут ждать предзаполненные заявления на вычеты за лечение, обучение или спорт, которые достаточно просто подтвердить. Если вы оплачивали дорогостоящее лечение или покупали жилье в 2023 году, декларацию 3-НДФЛ нужно успеть подать до конца декабря — иначе право на возврат за этот год сгорит.

Семьям с двумя и более детьми, подходящим под критерии, стоит убедиться, что заявление на ежегодную семейную выплату подано до 1 октября. И наконец, получателям единого пособия имеет смысл заранее подготовить документы для продления, если срок его назначения истекает в ближайшие месяцы.