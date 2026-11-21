Страховая выплата по рублёвым вкладам сроком свыше трёх лет вырастет с 1,4 до 2 млн рублей — более чем на 40%. Новые правила в РФ заработают с 1 января 2027 года. Что это изменит для сбережений россиян — разбирался aif. ru.

Шанс для ставки

Речь идёт о сумме, которую государство вернёт вкладчику, если у банка отзовут лицензию. Повышенное возмещение охватит и безотзывные сберегательные сертификаты — бумагу, подтверждающую внесённую сумму. В одном банке можно будет получить до 2 млн рублей по «длинным» депозитам и до 1,4 млн по обычным вкладам. Лимит действует и для договоров, открытых раньше, — важна дата страхового случая.

Новое вот в чём: если раньше страховка не покрывала всё, что человек накопил на долгий срок, то теперь запас прочности заметно расширяется. Житейский пример: семья шесть лет откладывала на квартиру и к 2027 году имеет на трёхлетнем вкладе 1,9 млн рублей. Банк лопнул — и по новым правилам государство вернёт всю сумму, тогда как при старом лимите на руках остались бы только 1,4 млн, а 500 тыс. пришлось бы выбивать у обанкротившейся организации в общей очереди кредиторов.

Финансист Вячеслав Андросов уверен: главное — не сам лимит. По «длинным» вкладам более чем вдвое снижаются взносы банков в фонд обязательного страхования вкладов — из него и выплачивают страховку.

«Такое смягчение напрямую влияет на себестоимость привлекаемых банками средств, и это, на наш взгляд, могло бы позволить банкам предлагать клиентам более высокие ставки», — отмечает эксперт.

Условия при этом станут жёстче: при досрочном изъятии проценты пересчитают по ставке «До востребования» — минимальной, близкой к нулю. Расширяется и защита эскроу-счетов, где хранятся деньги покупателя квартиры до передачи жилья, — с 10 до 30 млн рублей.

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Мелкий шрифт: где прячутся ловушки

Расширенная страховка подтолкнёт банки активнее продавать «длинные» вклады, а клиенту стоит выяснить, на каких условиях действует заявленная ставка, считает финансист Алексей Эфрос.

«Например, надбавка может распространяться только на новые для банка деньги или зависеть от подключения платного пакета услуг. Пополнение иногда разрешено только в первые недели. Особенно важно проверить условия досрочного закрытия», — говорит он.

Разница ощутима: если на вкладе, отвечающем новым условиям, будет 1,8 млн рублей, вся сумма уложится в лимит. При прежнем пороге за его пределами остались бы 400 тыс.

Радикальных перемен в части мисселинга — когда клиенту продают один продукт под видом другого — не будет, считает исполнительный директор АРБ (Ассоциация российских банков) Олег Скворцов. «Гражданам по-прежнему важно внимательно читать условия договоров. Хотя, на мой взгляд, количество таких ловушек постепенно сокращается», — добавляет эксперт. Его совет: изучить таблицу условий на первой странице договора и попросить банк посчитать доход до конца срока и при досрочном снятии.

Понесут ли деньги из «тумбочки» в банк

Эксперт Алексей Эфрос ждёт интереса прежде всего от действующих вкладчиков, готовых к долгому сроку.

«Людям, которые привыкли хранить деньги дома, важно сохранить быстрый доступ к ним. А тем, кто копит в валюте на будущие расходы в этой же валюте, переход в рубли добавляет зависимость от курса», — рассуждает эксперт. Заметный приток будет зависеть от ставки, срока и удобства распоряжения деньгами.

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Для массового перехода на «длинные» депозиты мера не станет решающей, полагает Олег Скворцов: при ключевой ставке в 14% и ожиданиях её снижения привлекать средства на три года рискованно, а при росте ставок фиксированный процент сделает такие вклады менее привлекательными. Приток вырастет, по его мнению, лишь когда стабилизируются и инфляция, и ключевая ставка.

Семейный резерв, по Эфросу, стоит оставить в быстром доступе, а на долгий срок — лишь ту часть, на которую семью не рассчитывают.