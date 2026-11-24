Накопить ребёнку на образование и заодно обезопасить его будущее — так обещают всем, кто оформляет полис накопительного страхования жизни (НСЖ), сборы по которому за первое полугодие 2026 года выросли в полтора раза и достигли 864 млрд рублей. Но в стране действует около 3 млн таких полисов при гарантированной доходности всего 1–4% годовых, а досрочный выход из договора может обернуться потерей значительной части накоплений. Так стоит ли связываться? Все подробности — в материале aif.ru.

Стоит ли связываться

Жизнь ожидаемо вносит коррективы: ребёнок подрастает, плата за обучение растёт, а собранной суммы к поступлению может не хватить. Именно в такие моменты семьи присматриваются к накопительному страхованию жизни — полису, по которому страховщик выплачивает к оговорённому сроку накопленную сумму. Но стоит ли сейчас связываться с этим продуктом?

Действующих договоров НСЖ на российском рынке порядка 3 млн: только портфель лидера по их числу насчитывает 675 тыс. полисов или 23% рынка. Однако статистика обманчива: по данным Банка России, почти половина взносов приходится на договоры со сроком до года, у половины договоров с единовременной оплатой средний чек превышает 10 млн рублей. Иными словами, растут сборы в основном за счёт крупных клиентов, а не массового спроса. По подсчётам «Эксперт РА», за 2025 год взносы по НСЖ сократились на 15,8% — до 1,2 трлн рублей.

«В настоящее время при высокой ключевой ставке и высокой инфляции любые долгосрочные вложения будут проигрывать в выгодности простым банковским депозитам», — говорит Владимир Климанов из РАНХиГС. Накопительное страхование, по его словам, вряд ли окажется выгоднее, зато выплаты при страховом случае остаются преимуществом программ.

Доцент Финансового университета Пётр Щербаченко уточняет: НСЖ — это долгосрочный страховой договор с функцией накопления, а не вклад и не инвестиционный инструмент. «Если основная цель семьи — накопить на образование ребёнка и сохранить возможность распоряжаться деньгами, я бы предпочла банковский вклад», — доцент Финансового университета Марина Алленых. Ценность полиса, добавляет она, в страховой защите — например, при тяжёлом заболевании родителя.

Выйти досрочно — потерять почти всё

«Выкупная сумма — это главный подводный камень», — уверен инвестиционный советник Алексей Тараповский. По его словам, в первые годы вернут лишь малую часть внесённого, а полную сумму — только к концу срока. За пропуск взносов полис могут расторгнуть, а настоящих «подушек безопасности» в классическом НСЖ немного, добавляет эксперт.

После периода охлаждения, который длится 30 дней, при расторжении договора выплачивается выкупная сумма. По словам Марины Алленых, в первые годы она может быть существенно меньше внесённых средств, а по отдельным договорам равна нулю.

Некоторые программы допускают отсрочку платежей, а при утрате трудоспособности родителя страховщик может взять взносы на себя. Страховой рынок, добавляет финансовый коммуникатор Андрей Лобода, более 12 лет «находится в миноре».

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Чек-лист по НСЖ: что спросить и что сравнить

Продажи НСЖ через банки на удивление не снижаются: по данным Банка России, в первом полугодии 2026 года взносы выросли на 66,7%, а почти 80% сборов добровольного страхования жизни формирует именно этот продукт. Посредники продвигают полисы активно — по оценкам экспертов рынка, банки получают за их продажу от 5 до 8% от суммы взноса.

«Накопительное страхование (НСЖ) часто продают в банках вместо обычных вкладов, обещая большую выгоду. На самом деле это не вклад, а страховка на много лет», — предупреждает экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова. Выгодно это, по её мнению, лишь тем, кто готов откладывать на 10–15 лет.

Менеджеру стоит задать три вопроса, советует Епифанова: какой процент гарантирован (обычно 2–4%), сколько вернут при заборе денег через год или три и есть ли 30 дней, чтобы передумать без штрафа. «Если на эти вопросы отвечают туманно — от продукта лучше отказаться», — подчёркивает она.

Тараповский называет красным флагом продажу полиса в довесок к кредиту и формулировки про «до 16%»: обещания «до 16%» — маркетинг, а не обязательство страховщика. Марина Алленых рекомендует при кредите запросить два письменных расчёта — с полисом и без него: экономия на ставке может оказаться меньше расходов на страховку. Сравнивать предложения, уточняет она, стоит по четырём параметрам: сумме взносов, гарантированной выплате, выкупной сумме в один и тот же год и перечню рисков.

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Инфляция съедает накопления

По данным Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%. По подсчётам Минобрнауки, средний рост стоимости обучения в 2025 году составил 12%, в Москве — 15,7%.

«При условной инфляции 8% в год выплата в размере миллиона рублей через девять лет будет эквивалентна примерно полумиллиону в сегодняшних ценах», — приводит пример эксперт Алленых.

Эксперт Тараповский подтверждает: индексация у страховщиков обычно означает рост самих взносов, а не то, что выплата догоняет цены. Поэтому в роли «накопить на учёбу выгоднее вклада» НСЖ чаще проигрывает. Но у полиса есть своя ценность: если с родителем-плательщиком что-то случится, страховщик оплатит оставшиеся взносы, а деньги адресные — их не делят при разводе и не трогают кредиторы.

Справка. С сентября 2026 года взносы по долгосрочным договорам накопительного страхования жизни дают право на налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Лимит расходов — 400 тыс. рублей в год (общий вместе с пенсионными программами и ИИС), а для договоров в пользу детей до 18 лет (при очном обучении — до 24 лет) — до 500 тыс. рублей на каждого родителя.

При ставке НДФЛ 13% семья может вернуть до 52 тыс. рублей в год по собственным взносам и до 65 тыс. — по взносам на ребёнка. Льгота распространяется на договоры, заключённые с 1 января 2025 года: для полисов 2025–2026 годов срок — не менее пяти лет, в дальнейшем — не менее 10 лет. Одновременно вычет можно заявить не более чем по трём договорам. Если договор расторгнуть досрочно, вычет придётся вернуть в госбюджет.