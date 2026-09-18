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Качели. Что купить и куда вложить деньги до конца 2026 — советы экспертов

Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Доллар — около 84 рублей, ключевая ставка 14%, а вклады дают до 14% годовых — и россияне снова ломают голову: бежать в обменник или нести рубли в банк? Выгодно ли сейчас брать тур, покупать авто или электронику? На помощь приходит aif.ru, чтобы со всем этим разобраться.

Обменник или вклад

Сейчас доллар стоит около 84 рублей, евро — около 97, юань — 12,5. В августе рубль ослаб почти на 9% к доллару: нефть подешевела с почти 95 долларов за баррель в апреле до 57-58 в августе, валютной выручки на рынок стало приходить меньше, приводит данные зампред комиссии по ЦФА ТПП РФ, член инвестиционного совета Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве Елена Требина. Ключевая ставка 14% — Банк России 11 сентября оставил её без изменений, прервав десятимесячный цикл снижения. Минфин с сентября почти втрое сократил покупки валюты.

«Вообще мой реальный ориентир — до конца года коридор 82-90 рублей, а 100 рублей за доллар в этом году считаю маловероятным сценарием», — отмечает Требина. Кстати экономисты, которых опрашивал ЦБ, ждут в среднем около 85 рублей за доллар в сентябре-декабре.

С оценкой коридора в 85-90 за доллар соглашается финансовый советник, инвестиционный советник из реестра Банка России, член совета НАСФП Алексей Тараповский. «Обвала до ста в базовом сценарии никто не ждет, но и на нынешнем уровне рубль вряд ли удержится», — предчувствует он. По его словам, «бежать в обменник прямо сейчас и скупать доллары — плохая идея. на наличной валюте вы сразу теряете на разнице между покупкой и продажей 2-3 рубля, а иногда и больше».

«Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам крупнейших банков в первой декаде сентября — около 12,95%, отдельные предложения доходят до 14%. «Я бы сейчас не ставила перед человеком вопрос „рубль или валюта“ — это разные инструменты для разных задач», — настаивает член НАСФП и эксперт благотворительных фондов по вопросам личных финансов и инвестиционного планирования Анна Усенко.

При этом все не так просто с китайскими юанями. Юань — китайская валюта, курс которой тесно связан с экспортом китайских товаров. Китаю невыгоден крепкий юань, объясняет председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов. Если у человека уже есть сбалансированный портфель — акции, золото, доллары, евро, юань, облигации федерального займа, — то держать в нём юань вполне разумно. «Но вкладывать в юань как самостоятельный инструмент я бы не рекомендовал — разве что вы планируете поездку в Китай», — подчеркнул банкир.

Что подорожает в магазинах

Годовая инфляция составляет 6,3%. При ослаблении рубля быстрее всего реагируют товары с большой импортной составляющей — электроника, бытовая техника, автомобили и запчасти, часть косметики, бытовой химии и лекарственных препаратов, перечисляет Усенко. При этом валютный курс — не единственный фактор: в конечной цене есть логистика, зарплаты, стоимость кредитования, топливо и другие расходы бизнеса.

«Я бы точно сейчас не советовала людям устраивать „набег на магазины“ и закупать всё впрок», — говорит она. Если лекарство необходимо постоянно и назначено врачом, разумный бытовой запас допустим, но покупать препараты на полгода только из страха роста курса точно не нужно. «Паническая закупка часто обходится дороже самой инфляции», — подчеркивает эксперт.

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Техника, мебель и рассрочка

С сентября вступил в силу технологический сбор на электронику — до 5000 рублей за единицу, что приведет к росту цен на новые партии товаров на 10-20%, отмечает федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Ольга Сычева-Передеро. Также необходимо учитывать и выросший размер НДС.

«Покупать сейчас стоит только в том случае, когда вещь действительно нужна», — рекомендует она. Беспроцентная рассрочка — лучший вариант: с 1 апреля 2026 года рассрочка до 6 месяцев бесплатна для покупателя, и продавец не имеет права завышать цену. Важно проверить, что цена в рассрочку такая же, как за наличные, и нет навязанных страховок.

Потребительский кредит под 25-30% годовых — другая ситуация. «Я бы не брала потребительский кредит под 25-30% годовых только для того, чтобы якобы убежать от будущего подорожания. Чтобы такой кредит оказался оправдан только ростом цены товара, товар должен подорожать очень существенно», — считает Анна Усенко. При покупке автомобиля автокредиты значительно дешевле потребительских, а государственная программа льготного автокредитования на отечественные модели действует до 31 декабря 2026 года, напоминает Ольга Сычева-Передеро.

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Отпуск: бронировать или подождать

Покупка тура весной на осень позволяет сэкономить 20-40% от покупки в сезон, а октябрьские туры дешевле сентябрьских на 10-20%. «Курс — не главный драйвер цен на туры, то, за что вы платите, зависит от сезонного спроса, времени бронирования, заполненности отелей и топливных сборов», — объясняет Ольга Сычева-Передеро. Если отпуск планируется на зиму-весну 2027 года, самое время искать раннее бронирование — акции операторов стартуют в октябре-ноябре.

А вот Анна Усенко рекомендует «метод усреднения»: «Часть валюты можно купить сейчас, ещё часть — позже. Тогда вам не приходится угадывать, будет доллар 80, 90 или 100 рублей». Рост доллара на 10% не означает автоматического роста стоимости всей путевки на 10%, поскольку в цене есть авиаперелёт, отель, трансфер, комиссия туроператора. «Если поездка точно состоится, и сегодняшняя цена укладывается в ваш бюджет, я бы ориентировалась, прежде всего, на бюджет семьи, а не пыталась поймать идеальный валютный курс», — резюмирует она.

«Что касается туристических поездок: если цена путёвки жёстко привязана к иностранной валюте, имеет смысл заранее купить её на стоимость путёвки и планируемые траты за границей, — советует Олег Скворцов. — Но нужно учитывать, что валюта таких стран, как Турция, высоковолатильна — пытаться поймать выгодный курс не всегда оправданно». Если вы точно знаете, что цена выражена, например, в евро, конечно, можно купить их заранее. Но, если речь идёт о суммах, сопоставимых со стоимостью поездки, всерьёз заниматься диверсификацией вложений ради отпуска я бы не стал», — сказал финансист.

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Куда деть сбережения

Для 93% россиян главным инструментом сбережений остаются вклады, посчитал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Однако «главная ошибка каждого второго „вкладчика“ — положить и забыть, и не отслеживать другие виды вкладов и предложения других банков». Иногда предложения различаются на 2-3 п.п., что достаточно существенно.

Вклад под 13-14% при годовой инфляции 6,3% дает реальную доходность около 7% — такого не было много лет, подчеркивает Анна Требина. Алгоритм простой: подушка на 3-6 месяцев расходов на накопительном счёте, затем вклад в банке из системы страхования (до 1,4 млн рублей в одном банке защищены государством) и небольшая доля золота — 5-10%. Учетная цена ЦБ на золото — около 11,6 тысячи рублей за грамм, удобнее обезличенный металлический счёт или биржевое золото.

Эксперт Тараповский советует разделить сбережения на три части: рублевый вклад под 13-14% для подушки безопасности, золото через обезличенный металлический счёт (10-15% от сбережений), и не держать крупные суммы дома. «Держать дома наличные — это большая ошибка, поскольку любой вклад как минимум спасает сбережения от инфляции и обесценивания, а деньги дома лишь „греют душу“ и постепенно уводят в минус», — заключил Алексей Родин.
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