Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) спрогнозировала полную стагнацию глобальных морских грузопотоков по итогам 2026 года. Соответствующие выводы содержатся в свежем докладе Организации Объединенных Наций.

Эксперты связывают нулевую динамику с систематическими сбоями на важнейших судоходных артериях.

В первую очередь речь идет о маршрутах, проходящих через Ормузский пролив и акваторию Красного моря.

«Мы прогнозируем нулевой рост в 2026 году», — констатировали в ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за беспрепятственные поставки через Ормуз.