Украина оценила потери от блокады черноморских портов в 1,5% ВВП

Экономические потери Украины от блокады портов в Черном море оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на министра экономики страны Александра Кравченко.

Он отметил, что под угрозой находятся около $40 млрд экспортной выручки. Через порты вывозили сельхозтовары, железо и сталь.

«Мы ожидаем очень сложную зиму — как с точки зрения критической инфраструктуры, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране», — рассказал Кравченко.

Ранее сообщалось, что ожидаемый ущерб украинской экономике в течение 2026 года составит до $10 млрд.