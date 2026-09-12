В Болгарии назвали диверсию возможной причиной пожара на складе боеприпасов

Власти Болгарии рассматривают версию диверсии как одну из возможных причин возгорания на складе боеприпасов в центральной части республики. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на руководство МВД.

Известно, что инцидент произошел в ночь на субботу на производственной площадке компании EMKO, расположенной в районе Горни-Варпишта. По данным местных СМИ, это уже второй подобный случай менее чем за полтора месяца на объектах данного оборонного подрядчика, который осуществляет поставки военной продукции на Украину.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, работавший на месте ЧП, допустил вероятность стороннего вмешательства.

«Мы не исключаем внешнего вмешательства, но если условия хранения не соблюдаются, одно не обязательно исключает другое», — приводит агентство слова главы ведомства.

Отмечается, что по итогам расследования инцидента в Болгарии будет проведена комплексная проверка мер безопасности на всех объектах хранения боеприпасов в стране.

Ранее стало известно о прогремевших взрывах на военном заводе в Болгарии.