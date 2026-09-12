В Киеве оценили ущерб украинской экономике в 2026 году

Ожидаемый ущерб экономике Украины в течение 2026 года составит до $10 млрд, заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

«Те оценки, которые мы делаем в министерстве экономики, — до 10 миллиардов долларов мы ожидаем ущерб украинской экономике в течение этого года», — приводят слова министра украинские СМИ.

Кравченко подчеркнул, что украинский бизнес в данный момент находится в сложном положении.

Ранее он сообщал, что кабмин рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 21%.