В 2027 году прожиточный минимум для трудоспособных россиян составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, а для детей — 19 620 рублей. Эти значения предусмотрены федеральным бюджетом, который одобрил Совет Федерации.

Общий показатель в расчете на душу населения достигнет 20 227 рублей.

Для сравнения, в 2026 году он установлен на уровне 18 939 рублей. Тогда прожиточный минимум для трудоспособных граждан составлял 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль.

Напомним, 27 ноября Совфед сообщил об одобрении российскими сенаторами закона о федеральном бюджете на ближайшие три года. В голосовании приняли участие 167 сенаторов. Все они проголосовали за одобрение закона о бюджете, принятого Госдумой 24 ноября.