Ситуация с инфляцией в России находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин.

«Под контролем находится инфляция», — сказал он, выступая перед Деловым советом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Также Путин затронул тему валютной структуры российской торговли, отметив, что она «кардинально изменилась» за последние пять лет.

«Если еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85%, то сейчас упала до 9%», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что страна не отказывалась от доллара и евро, а, наоборот, это ей отказали в использовании данных валют. Однако, заметил он, инициаторы данных мер сами себя наказали.

Путин указал на тот факт, что Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира.