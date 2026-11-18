Кадры забега репортеров к месту встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина опубликовал в своем Telegram-канале журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Рванули журналисты, бегут», - прокомментировал происходящее Зарубин, передвигаясь вместе с другими репортерами.

По словам журналиста, число репортеров, получивших возможность освещать встречу лидеров РФ и КНР, ограничено. Однако журналисты все равно старались быстрее попасть на место съемки.

«Вроде бы и репортеров не так уж и много, но эта встреча вызывает особый ажиотаж, потому что вот именно в этом зале, в который мы очень быстренько вбегаем, завтра еще пройдет трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина», - сказал Зарубин.

Напомним, переговоры президента РФ и председателя КНР проходят в среду на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В ходе встречи Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить вопросы развития сотрудничества двух стран в сфере экономики.