Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

«Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира», — подчеркнул глава государства.

Страна находится в авангарде цифровой трансформации, а маркетплейсы РФ входят в десятку крупнейших в мире, отметил Путин.

Также он рассказал, что Россия занимает первое место в мире по объему зарубежных поставок зерна и удобрений. Страна продолжит вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и готова наращивать поставки сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что часть встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может быть открыта для СМИ.