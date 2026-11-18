Президент России Владимир Путин надел значок саммита АТЭС, присоединившись к традиции других участников международного мероприятия.

Организаторы крупных встреч Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества выпускают специальные значки для участников. Они служат не только памятными аксессуарами, но и выполняют практическую функцию: по их цвету и форме можно определить категорию участника — от глав государств до помощников и референтов.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин назвал символичной нынешнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что это уже третьи переговоры глав двух стран с начала 2026 года и 50-я встреча с 2013 года.