Внешнее давление стало стимулом для укрепления технологического суверенитета России, повышения производительности труда и расширения выпуска отечественной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на деловом саммите форума АТЭС.

Глава государства отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением и стала мировым рекордсменом по количеству введенных против нее ограничительных мер. При этом страна смогла пройти через эти испытания.

По словам Путина, санкции подтолкнули Россию к обновлению производственных мощностей, освоению выпуска передовых товаров и насыщению внутреннего рынка качественной продукцией отечественного производства.

Ранее президент прибыл в китайский Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит стал первым мероприятием в рабочей программе главы государства в Китае.