Атомная генерация является сильным конкурентным преимуществом РФ, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства назвал инфраструктуру важным направлением для развития ИИ. Путин заявил о необходимости формирования независимого контура всей цифровой экономики. Президент уточнил, что имеет в виду, в частности, строительство центров обработки данных, модернизацию электросетей, а также внедрение энергоэффективных систем охлаждения.

«И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе - атомную генерацию, крупные и малые АЭС - такие технологии являются нашим самым конкурентным преимуществом, сильным конкурентным преимуществом, самым сильным», - подчеркнул Путин.

Он высказался за внедрение ИИ во все сферы экономики и жизни людей.