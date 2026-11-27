Массовые банкротства аграриев могут начаться на Украине весной-летом 2027 года, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

В разговоре с УНИАН он уточнил, что, в особенности, это угрожает малому бизнесу, который будет «уходить в дефолт». Заместитель председателя организации считает, что для предотвращения банкротств, некоторые аграрии будут перепродавать свою продукцию.

Кроме того, часть предпринимателей начнёт объединяться в кооперативы. Вместе с тем, как подчеркнул Марчук, этот шаг принесет результат только при наличии потенциальных рынков сбыта, которые, по его словам, фактически отсутствуют.

Зампред совета также назвал критической ситуацию в аграрном секторе Украины. Марчук подчеркнул, что в настоящее время не сложились условия для успешного прохождения следующего сельскохозяйственного сезона.

Он пояснил, что это связано с избыточным количеством прогнозируемых запасов и нарушением экспортных потоков. Марчук обратил внимание, что многие аграрии посеяли озимые культуры. Однако, как добавил он, склады в стране уже сейчас переполнены сельскохозяйственной продукцией.

Напомним, 17 ноября агентство Reuters привело слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, который заявил, что экспорт зерна из страны в 2027 году рискует сократиться на 50 процентов.

Глава ведомства считает, что общий объем сбора зерновых культур в следующем году способен упасть вдвое, до 30 миллионов тонн. Отмечалось, что подобное развитие событий возможно при условии сокращения посевных площадей из-за проблем с вывозом продукции.