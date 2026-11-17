Экспорт украинского зерна в 2027 году может сократиться на 50%. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Reuters.

По его оценке, общий объем сбора зерновых культур в следующем году способен упасть вдвое, до 30 миллионов тонн, против 62 миллионов тонн в 2026-м. Такое развитие событий возможно при условии сокращения посевных площадей из-за проблем с вывозом продукции.

Наибольший спад прогнозируется в сегменте производства кукурузы, поскольку фермеры вынуждены оптимизировать расходы на фоне падения экспортных показателей.

Согласно расчетам ведомства, площади под эту культуру в 2027 году могут уменьшиться более чем в два раза, а валовой сбор снизится до 12-14 миллионов тонн по сравнению с ожидаемыми 29-30 миллионами тонн в текущем году.

Высоцкий пояснил, что блокировка черноморских портов препятствует вывозу необходимых объемов продовольствия. Альтернативные логистические цепочки, по его словам, сопряжены с чрезмерными издержками, что делает их использование экономически невыгодным.

При этом чиновник допустил, что даже в случае возобновления работы морских гаваней, украинские зерновые терминалы из-за повреждений инфраструктуры смогут отгружать не более четырех миллионов тонн продукции ежемесячно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова восполнить нехватку продовольствия в мире.