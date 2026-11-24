Ухудшения экономической ситуации в Латвии в ближайшие три месяца ожидают 57% жителей страны. Об этом сообщает портал национального гостелерадио LSM со ссылкой на опрос банка Citadele и социологической службы Norstat.

Каждый пятый респондент прогнозирует резкий спад экономики. Доля тех, кто рассчитывает на сохранение стабильности, сократилась с 50% в июле до 36% в октябре. Улучшения ожидают лишь 7% опрошенных. Среди молодежи 40% респондентов предвидят экономический спад — на 14 процентных пунктов больше, чем в июле.

Пессимистичные настроения преобладают и в других странах Балтии. Ухудшения экономической ситуации ожидают 73% жителей Эстонии и 68% жителей Литвы. По сравнению с июлем эти показатели выросли на 21 и 32 процентных пункта соответственно.

Опрос проводился в октябре. Число участников исследования в каждой из стран не уточняется.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии с 1 декабря собираются закрыть границу с РФ.