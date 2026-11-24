Деньги в России по-прежнему очень дорогие, а предприятия реального сектора, оттого что прибыль банков растет, не становятся богаче, заявил уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на пленарной сессии XI Международного форума Финансового университета, который проходит в Москве 24–25 ноября.

По его прогнозам, прибыль банковского сектора в текущем году будет рекордной и составит около 4 трлн рублей.

«Банк России на протяжении многих лет подчёркивает: банки — это ресурс для кредитования экономики, и ухудшение ситуации в банковском секторе помешает запуску инвестиционного цикла, — напомнил Шохин. — Тем не менее мы считаем, что инфляция 6-7%, которую мы ждем до конца года, и ключевая ставка менее 10%, в принципе, для бизнеса приемлемы, экономику это устроит, а запустить инвестиционный цикл, в принципе, было бы возможно. Здесь важно отработать и инвестиционные инструменты — Фонд развития промышленности, Фабрику проектного финансирования, кластерные платформы, федеральный инвестиционный налоговый вычет. <...> Также, безусловно, важна стабильность или, по крайней мере, предсказуемость правил изменения в регуляторике, включая фискальные меры, а у бизнеса должно быть время, чтобы адаптироваться к этим изменениям».

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Курс на обновление

Российская экономика уже адаптировалась к вызовам, с которыми она сталкивается в нынешних условиях. Об этом заявил первый замминистра экономического развития России Максим Колесников. По его словам, в Минэкономразвития выделили направления, которые в сложившихся условиях требуют модернизации, и первое здесь — реформа банкротства. Замминистра заметил: в российской экономике почему-то принято считать, что с компанией, находящейся на пути к банкротству, нельзя вести бизнес, ей нельзя выдавать новые кредиты, ее нельзя спасти. Это подтверждается цифрами: более 95% всех банкротных дел — это процедуры ликвидации.

«Мы внесли комплексные изменения в закон о банкротстве, который предусматривает переосмысление реабилитационных процедур, — рассказал Колесников. — Мы говорим о том, что банкротство — это не плохо. Это, напротив, возможность чуть-чуть остановиться и начать договариваться со своими кредиторами. В законе много изменений, но ключевое — изменение механизма добанкротной санации. <...> На наш взгляд, у этого механизма очень большой потенциал. Мы вносим изменение в уже принятый закон и переносим вступление этой процедуры с середины 2027 года на 1 января».

Кроме того, российская экономика должна быть более технологичной, а потому нужны реформы в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Колесников напомнил, что в России действует налоговая льгота, которая позволяет бизнесу ставить затраты на НИОКР коэффициент 2. В прошлом году ею воспользовалось менее сотни налогоплательщиков — при том что в других сферах экономики ею пользуются десятки тысяч компаний.

«Термина НИОКР у нас в законодательстве в целом нет, — объяснил Колесников. — При этом суды, принимая решение о новизне исследования, оценивают подтвержденную мировую новизну, что в условиях санкций выглядит странно. <...> Поэтому мы, во-первых, в Налоговом кодексе прописываем, что новизна должна быть конкретно для отрасли. Во-вторых, мы намерены поправить порядок списания расходов на НИОКР».

Сохранять рыночный подход

Адаптация российской финансовой системы к новым условиям уже прошла, и Россия к этому была готова лучше, чем другие страны, добавил замминистра финансов России Владимир Колычев.

«Нас многие упрекали, когда мы накапливали резервы в более „тучные“ годы, — заметил он. — В итоге в „тощие“ годы они нам помогли как-то сгладить период подстройки. Адаптировались к ним не только финансы, но и финансовая система в целом: если раньше мы в значительной степени полагались на международные рынки капитала, сейчас у нас произошло импортозамещение. Это, может быть, ответ на вопрос о том, куда столько прибыли банкам — для импортозамещения рынков капитала прибыль банковскому сектору тоже нужна».

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Бизнес, в свою очередь, быстро перенастраивает логистические цепочки, быстро находит сегменты и ниши, в которых нужно производить больше товаров и оказывать больше услуг, и занимает их, сказал Колычев.

«Самое главное в экономической политике, когда происходят такие изменения, — сохранять рыночный подход, — резюмировал замминистра. — Именно это помогает бизнесу быстро найти те сегменты, где структура цен поменялась, идти туда, где большая прибыль, быстро оказывать услуги. Это основной принцип, который позволяет экономике быстро адаптироваться ко всем изменениям».