24–25 ноября 2026 года Финансовый университет при Правительстве РФ проводит международный форум, который стал площадкой для диалога власти, бизнеса и науки о будущем мировой экономики и стратегиях развития России. Он собрал министров и предпринимателей, ректоров и студентов, исследователей из более чем 30 стран для обсуждения формирующейся архитектуры и определения возможных стратегий развития. Ключевые тезисы выступлений - на aif.ru:

Президент РСПП Александр Шохин: «Ключевая ставка должна снизиться ниже 10 %»

Банковский сектор уверенно выходит на рекордные показатели. На 4 триллиона рублей прибыли по итогам года точно выйдем, наверное. Уже за восемь месяцев мы имеем 3 триллиона 300 миллиардов — а это более чем на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это не просто цифры: за ними — активная работа банков, рост комиссионных доходов, расширение кредитования в отдельных сегментах. Но важно понимать, что эта динамика отражает прежде всего конъюнктуру, а не структурные сдвиги.

Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Предприятия реального сектора от этого не становятся богаче. Высокая ключевая ставка по-прежнему делает деньги для бизнеса слишком дорогими. Особенно остро ощущается дефицит именно длинных, долгосрочных ресурсов — а без них крупные проекты просто не запустить. Инвестиционные планы многих компаний сейчас поставлены на паузу: горизонт планирования сузился до года, а то и до полугода. В таких условиях даже рентабельные проекты оказываются экономически нецелесообразными.

И здесь я хочу обозначить главное условие для перехода к новому инвестиционному циклу. Ожидаемая к концу года инфляция на уровне 6–7 % для бизнеса в целом приемлема. Но только при одном условии: ключевая ставка должна опуститься близко к однозначной цифре — то есть ниже 10 %. В принципе, экономику бы это устроило, и запустить инвестиционный цикл в принципе было бы возможно. Такой поворот, на мой взгляд, мог бы произойти уже к концу текущего года — если динамика инфляции позволит регулятору смягчить денежно-кредитную политику.

Получается, с одной стороны, банковский сектор наращивает прибыль рекордными темпами. С другой — реальный сектор испытывает острый дефицит доступных средств. И здесь важно, чтобы накопленные ресурсы работали на развитие: например, на импортозамещение рынков капитала и поддержку долгосрочных проектов. Банки обладают значительным потенциалом, и задача сейчас — настроить механизмы, которые позволят перенаправить эти средства в экономику: через проектное финансирование, синдицированные кредиты, инструменты поддержки инвестпроектов. Это не вопрос изъятия прибыли — это вопрос правильной настройки стимулов и распределения рисков между государством, банками и бизнесом.

Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев: «Без доверия рынок не развивается»

У нас сложилась парадоксальная картина. Банковский сектор показывает рекордную прибыль — об этом сегодня уже говорили. У банков есть ресурсы, есть ликвидность. Но эти деньги не всегда доходят до реального сектора в том виде и в тех объёмах, которые нужны для долгосрочных проектов. И дело не только в ставке. Дело в структуре финансирования: у нас по-прежнему доминирует банковское кредитование, а рынки капитала — и акционерные, и долговые — развиваются медленнее, чем требуется для масштабной перестройки экономики.

Поэтому одна из наших ключевых задач — импортозамещение рынков капитала. Поясню, что я имею в виду. Речь не о том, чтобы просто заменить иностранные инструменты на отечественные. Речь о том, чтобы создать полноценную экосистему: чтобы компании могли привлекать средства не только через кредиты, но и через облигации, акции, проектное финансирование, синдицированные сделки. Чтобы у инвесторов — в том числе у частных — были понятные и безопасные инструменты для вложений в экономику.

Мы уже видим первые эффекты от мер по развитию внутреннего рынка. Растёт доля локальных инвесторов, увеличивается объём размещений российских эмитентов, активнее работают механизмы поддержки: субсидии, гарантии, налоговые стимулы. Но этого недостаточно. Нам нужно масштабировать эти практики и одновременно снижать риски для всех участников.

Особое внимание мы уделяем прозрачности и защите прав инвесторов. Без доверия рынок не развивается. Поэтому мы работаем над усилением раскрытия информации, над стандартизацией условий сделок, над развитием институтов коллективных инвестиций. Важно, чтобы инвестор, вкладывая деньги в российский проект, понимал, как устроены риски, как работает механизм возврата, какие есть гарантии.

В итоге наша цель — сделать так, чтобы российская экономика могла финансировать свой рост внутри страны. Чтобы ресурсы, которые формируются в финансовом секторе, работали на развитие реального сектора, на новые технологии, на инфраструктуру, на повышение производительности. Это не задача одного года, но мы уже на правильном пути — и сегодняшняя дискуссия это подтверждает.

Первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников: «Нужна реформа процедуры банкротства»

Нам нужно осознать, что мы живём и работаем в новой реальности. И мне кажется, сейчас неправильно постоянно мысленно возвращаться в прошлое — гораздо продуктивнее ориентировать себя и страну на будущее.

Да, условия непростые, но именно в них формируются новые точки роста. И чтобы эти точки не просто вспыхивали, а превращались в устойчивые траектории, нам нужно сфокусироваться на институтах, которые работают в условиях этих вызовов, и модернизировать их. Речь не о том, чтобы всё сломать и построить заново, — речь о тонкой донастройке механизмов, которые уже есть, и о создании новых стимулов там, где старые инструменты перестают справляться.

В этом контексте я отдельно хочу остановиться на реформе банкротства. У нас, к сожалению, сложился в экономике такой паттерн поведения: если компания идёт в банкротство, то, скорее всего, она уже не жилец. Принято считать, что такой компании нельзя давать новых кредитов, её нельзя спасать, с ней нельзя заключать контракты. И наша статистика банкротства это как раз подтверждает: доля реабилитационных процедур в общем числе дел крайне мала, а большинство производств заканчиваются ликвидацией.

Но такой подход, по сути, тормозит развитие. Мы фактически отказываемся от шанса сохранить рабочие места, производственные цепочки, компетенции — и всё это ради формального соблюдения принципа «не поддерживать нежизнеспособное». А между тем среди компаний, попадающих в процедуру банкротства, немало тех, у кого есть потенциал для восстановления — при условии своевременной поддержки и правильных инструментов.

Смысл реформы, которую сейчас прорабатывает Минэкономразвития, как раз в том, чтобы изменить эту логику. Мы хотим дать инструментам возможность спасать жизнеспособные предприятия, а не списывать их со счетов при первых трудностях. Для этого планируем усилить роль реабилитационных механизмов: расширить практику внешнего управления, сделать более доступными инструменты реструктуризации долгов, создать понятные критерии, по которым можно отличать временные финансовые трудности от необратимого упадка.

Кроме того, важно снять стигму с самой процедуры банкротства. Сейчас для бизнеса это почти клеймо — партнёры отворачиваются, банки закрывают лимиты, сотрудники начинают искать новую работу. Нам нужно постепенно менять эту культуру: банкротство должно восприниматься не как приговор, а как рабочий инструмент — способ навести порядок в финансах, перераспределить активы и дать шанс на перезапуск. И здесь критически важна координация между всеми участниками: судами, кредиторами, регуляторами, самими компаниями.

Программа форума: два дня дискуссий

24 ноября — пленарная и экспертная программа. Центральное событие — пленарная сессия «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?» с участием представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества. Запланированы панельные дискуссии.

25 ноября — междисциплинарная программа: конференции, круглые столы и экспертные дискуссии по направлениям исследований, а также секционные мероприятия на площадках филиалов вуза, что расширит географию форума за пределы Москвы.

Темы для обсуждения: валюты, ИИ, новые союзы

— Сохранение экономического и технологического суверенитета без отказа от взаимной выгоды в эпоху цифровой трансформации.

— Трансформация международной финансовой системы и создание новых резервных валют и платёжных механизмов.

— Роль региональных экономических союзов и BRICS как альтернативы глобальным институтам.

— Перестройка глобальных цепочек поставок и место России в этом процессе.

— Искусственный интеллект и финансовое поведение населения: границы доверия и ответственности.

— Транспортные и экономические коридоры в СНГ и Большой Евразии.

— Инновации в государственном и муниципальном управлении.

— Трансформация логистики в эпоху цифровых платформ.

Спикеры и участники

Среди предполагаемых участников — заместитель министра финансов РФ В. В. Колычев, первый заместитель министра экономического развития РФ М. А. Колесников, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей А. Н. Шохин, губернатор Рязанской области П. В. Малков, председатель ПАО «Банк ПСБ» П. М. Фрадков, ректор Финансового университета С. Е. Прокофьев, а также представители академических и экспертных кругов из России, Казахстана, Никарагуа, Сербии, Черногории и других стран