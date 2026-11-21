Германская промышленная группа Silbitz Group, специализирующаяся на производстве чугунного и стального литья, начала процедуру банкротства в режиме самоуправления. Причиной стали резкий рост цен на энергоносители и сырье, а также усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей. Об этом пишет газета Bild.

После неудачных переговоров о привлечении дополнительного финансирования руководство компании обратилось в участковый суд города Гера в Тюрингии.

Процедура затрагивает все немецкие подразделения группы, включая завод Rasberg, основанный в 1896 году, и предприятие Silbitz, работающее с 1938 года. При этом производство продолжается, а управление остается за действующим руководством.

В компании работают около 450 человек. Их зарплаты на время процедуры гарантированы за счет пособия по неплатежеспособности Федерального агентства по труду Германии.

По словам управляющего директора Карла Азамера, цель реструктуризации — восстановить долгосрочную конкурентоспособность группы. Компания рассчитывает привлечь новые заказы за счет производства сложных отливок для ветроэнергетики, двигателе- и машиностроения. Одним из перспективных направлений эксперты также считают изготовление компонентов для систем энергоснабжения центров обработки данных.

Германия в последние годы переживает затяжной экономический кризис, который начался во время пандемии COVID-19 и усугубился после прекращения поставок газа из РФ.

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa Airlines из-за финансовых убытков планирует сократить 1 тыс. рабочих в своих хабах во Франкфурте и Мюнхене.