Авиакомпания Lufthansa Airlines планирует сократить 1 тыс. полных ставок в своих хабах во Франкфурте и Мюнхене. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутреннее письмо руководства, оказавшееся в распоряжении агентства dpa.

Причиной сокращений стали финансовые убытки. За первые 9 месяцев 2026 года скорректированный операционный убыток Lufthansa Airlines составил €180 млн. В письме руководство также назвало компанию неконкурентоспособной по уровню затрат, эффективности и производительности.

Кроме того, авиакомпания намерена уменьшить количество самолетов семейства Airbus A320 и частично заменить их лайнерами Airbus A220. В Мюнхене такую замену уже провели.

В конце 2025 года в немецких подразделениях Lufthansa Group работали около 67,1 тыс. человек. Еще в 2025 году компания объявила о планах сократить 4 тыс. сотрудников к 2030 году.

Ранее сообщалось, что аэропорт Франкфурта-на-Майне столкнулся с ограничениями в снабжении авиационным топливом.