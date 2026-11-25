Миллиардер и глава компании Fanatics Майкл Рубин утверждает, что в подростковом возрасте его ежегодный доход от работы составлял от 10 миллионов до 15 миллионов долларов, сообщило издание Fortune.

По словам 54-летнего бизнесмена, в 13 лет он начал продавать лыжное снаряжение. Через год предприниматель открыл свой магазин и смог купить автомобиль марки Porsche ещё до получения прав на вождение.

При этом Рубин отметил, что к 16 годам чуть не лишился всех заработанных денег. Он пояснил, что в 1988 году необычно теплая зима лишила его клиентов. Из-за этого у него накопились долги на 200 тысяч долларов и остались нераспроданными товары на 80 тысяч долларов.

Вследствие этого бизнесмену угрожало банкротство. Рубину удалось занять деньги у соседей и погасить кредит за три недели. В публикации отмечается, что через пять лет предприниматель зарабатывал уже по 150 миллионов долларов в год.

Он основал компанию GSI Commerce, которую за 2,4 миллиарда долларов купил в 2011 году интернет-магазин eBay. Рубин, в свою очередь, приобрёл спортивный бизнес и начал вести его под брендом Fanatics.

Напомним, ранее сообщалось, что сооснователь технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон лишился за последний квартал приблизительно 40 миллиардов долларов и опустился на несколько позиций в рейтинге богатейших людей планеты. Три месяца назад состояние предпринимателя достигало 192,6 миллиарда долларов.