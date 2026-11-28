Житель Приморского края Михаил встретил медведя и рассказал, как ему удалось прогнать хищника из бани, которого он принял за человека в шубе, пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, обычно он вместе с друзьями топит баню в лесу после рыбалки. В один из дней они услышали похожие на сильный храп звуки, когда открыли дверь в баню.

«Через открытую дверь парилки вижу: на наших вениках кто-то в одежде лежит. Да, еще и в шапке. Захотелось сразу же подойти и врезать ему, а потом увидел морду сквозь ветки веников и понял, что это медведь. Он зарылся в наши осиновые веники, точнее, в то, что от них осталось», — рассказал житель Приморья.

Тогда мужчины выбежали из бани, взяли ружье для самообороны и три котелка с крышкой. Они решили выгнать медведя из бани при помощи шума, стали стучать котелками и крышкой по котелку, кричать.

«Уже почти охрипли, когда увидели морду зверя в дверях», — отметил Михаил.

По его словам, медведь еще немного постоял и ушел. Теперь Михаил вешает несколько замков на дверь бани и не оставляет ничего из продуктов на столе.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина спасся от медведицы, притворившись мертвым.