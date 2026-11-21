В Словакии четырем десяткам человек потребовалась госпитализация в результате утечки неизвестного вещества в одном из учебных заведений, сообщает информагентство TASR.

По информации СМИ, утечка произошла накануне в педучилище города Модра. Персонал и учащихся эвакуировали из здания. Для доставки отравившихся в стационары были задействованы вертолеты медслужбы.

Согласно сведениям пресс-службы Национального института детских болезней в Братиславе, среди госпитализированных - 25 подростков 15-17 лет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о создании угрозы здоровью граждан.

Ранее стало известно, что за сбой в работе сервисов Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в немецком парке развлечений и отдыха.