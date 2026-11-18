В Архангельской области расследуется дело об убийстве пациентки больницы, которую ошибочно признали мертвой. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ в «Максе».

Инцидент произошел в Северодвинской городской больнице. По версии следствия местный врач-реаниматолог констатировал смерть пожилой пациентки и распорядился направить ее в морг. Но там у женщины обнаружили признаки жизни и сообщили об этом в отделение реанимации. Заведующий отделением отправил реаниматолога в морг, чтобы тот срочно оказал помощь пациентке. Но врач, наоборот, намеренно ввел ей препарат, который вызвал смерть. Сообщается, что реаниматолог сделал это, чтобы скрыть допущенную им ошибку при констатации смерти женщины.

Фигурант задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.