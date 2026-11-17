Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад после смерти жительницы Волгограда, которая, предположительно, не смогла купить лекарства и умерла. Об этом сообщили в СК.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в публикации.

Александр Бастрыкин запросил доклад после появления в Сети данных о том, что жительница Волгограда не получала зарплату в течение нескольких месяцев и не могла купить лекарства. Впоследствии она скончалась. Специалисты организовали проверку.

Ранее глава СК запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после заболевания воспитанников детского сада в Екатеринбурге.