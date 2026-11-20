Пассажиры круизного судна Caribbean Princess, скорее всего, заразились норовирусом, поскольку рвота и диарея соответствуют классическому профилю этой инфекции. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он отметил, что окончательные выводы о причине инцидента можно будет сделать после готовности тестов. По его словам, норовирус часто становится причиной вспышек на круизных судах, и в коллективе заболевает значительная часть людей. Поздняков объяснил, что на крупных лайнерах для его распространения созданы отличные условия, потому что пассажиры пользуются общими поручнями, лифтами, буфетами и санузлами.

Дополнительным фактором эксперт назвал устойчивость вируса к стандартным дезинфицирующим средствам. По его словам, хлорка действует на норовирусы только в очень высоких концентрациях, которые редко применяют.

На круизном судне, совершающим 12-дневный рейсе по Карибскому морю, заболели 134 пассажира и 14 членов экипажа. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, такие случаи подлежат расследованию, а о вспышке сообщили The Independent и профильные службы CDC.