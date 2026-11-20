Более 130 пассажиров круизного лайнера Caribbean Princess и 14 членов экипажа столкнулись с серьёзным недомоганием во время путешествия по Карибскому морю, сообщает The New York Post.

Судно вышло из порта Форт‑Лодердейл (США). Люди начали жаловаться на проблемы с желудком, диарею и рвоту спустя четыре дня после старта 12-дневного круиза. Причина вспышки неизвестного заболевания до сих пор не установлена.

Всего симптомы проявились у 134 пассажиров (при общей численности туристов на борту в 2936 человек) и у 14 членов экипажа (из 1132 сотрудников). При этом лайнер не стал менять планы и продолжает движение по изначальному маршруту. В порт Флориды он должен прибыть 23 ноября.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине несколько посетителей ресторана получили химические ожоги после употребления коктейлей, в которые бармен по ошибке добавил чистящее средство вместо сахара.