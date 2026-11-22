Со дня пропажи 15-летнего Ильи (имя изменено) в лесу Тверской области прошло чуть больше трех месяцев. Региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Новикова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, что известно на данный момент.

Напомним, 15 августа подросток отправился на рыбалку вместе с отцом и его другом на реку Осуга. По одной из версий, после ссоры на берегу мальчик ушел в лес; по другой - мог потеряться по дороге обратно. На момент исчезновения юноша был одет в черную толстовку, черную кофту, черные штаны и бежевые шлепанцы.

Сначала родственники искали мальчика самостоятельно, а официально о пропаже заявили лишь на следующий день. Знакомая семьи Анна уточнила, что после пропажи мальчика, его отец постоянно плакал.

«К сожалению, никаких зацепок нет. К поиску подключили кинологов, пешие группы, технику и беспилотную авиацию. Поиск будет длиться, пока не найдëм», - сказала Ольга.

Примечательно, что 24 августа появилось сообщение о задержании отца подростка. Однако, по данным полиции, он был задержан не по делу об исчезновении сына, а за мелкое хулиганство. Детали не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Таиланде пропал 33-летний россиянин.