На острове Пхукет в Таиланде пропал 33-летний россиянин Егор Родионов, сообщил в субботу Telegram-канал русскоязычного сообщества в Таиланде «Паттайя от А до Я».
По информации источников канала, мужчина, приехавший на Пхукет из российского города Лангепас прошлой зимой и зарабатывавший профессиональной игрой в покер, последний раз выходил на связь 22 октября, когда ему позвонил одноклассник.
«Разговор получился скомканным. Егор был напряжен, казалось, что не может говорить, потому что рядом посторонние люди», - отмечается в публикации.
По словам родителей пропавшего, раньше он почти каждый день связывался с ними.
Сообщается, что знакомый мужчины побывал по месту его жительства, но не нашел его там.
В материале упоминается о запрете азартных игр в Таиланде и проведении полицией рейдов, в ходе которых периодически арестовывают игроков. Вместе с тем отмечается, что в течение последних двух месяцев подобных мероприятий не проводилось.
Ранее стало известно, что пропавшего на Пхукете 17-летнего российского подростка нашли в больнице.