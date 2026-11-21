На острове Пхукет в Таиланде пропал 33-летний россиянин Егор Родионов, сообщил в субботу Telegram-канал русскоязычного сообщества в Таиланде «Паттайя от А до Я».

По информации источников канала, мужчина, приехавший на Пхукет из российского города Лангепас прошлой зимой и зарабатывавший профессиональной игрой в покер, последний раз выходил на связь 22 октября, когда ему позвонил одноклассник.

«Разговор получился скомканным. Егор был напряжен, казалось, что не может говорить, потому что рядом посторонние люди», - отмечается в публикации.

По словам родителей пропавшего, раньше он почти каждый день связывался с ними.

Сообщается, что знакомый мужчины побывал по месту его жительства, но не нашел его там.

В материале упоминается о запрете азартных игр в Таиланде и проведении полицией рейдов, в ходе которых периодически арестовывают игроков. Вместе с тем отмечается, что в течение последних двух месяцев подобных мероприятий не проводилось.

Ранее стало известно, что пропавшего на Пхукете 17-летнего российского подростка нашли в больнице.