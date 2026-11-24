Водителю микроавтобуса, попавшего в ДТП в Чили, запретили покидать регион Магальянес. В аварии погибли российские граждане Андрей и Марина Цыпины — основатели компании «Четыре лапы».

Кроме того, суд назначил водителю ночной домашний арест. Об этом сообщили в прокуратуре Чили, пишет РИА Новости.

На расследование ДТП, в котором погибли Цыпины, отведено 90 дней, добавили в ведомстве.

Основатели компании «Четыре лапы» погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе № 9.

Накануне также стало известно о гибели в результате ДТП телеведущей Ады Сулейман. Авария произошла после празднования ее 31-летия.