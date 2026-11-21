Два человека стали жертвами взрыва в одном из многоэтажных домов Владикавказа, сообщило в субботу региональное управление МЧС в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, инцидент произошел в многоэтажке на улице Курсантов Кировцев.

«На улице Курсантов Кировцев в многоквартирном доме на 6 этаже произошел хлопок. … По прибытии обнаружено, что в здании выбиты окна, возгорания нет. … Два человека погибли», - говорится в публикации.

Сообщается о двух пострадавших в результате происшествия. Им потребовалась госпитализация.

В настоящее время сотрудники МЧС разбирают конструкции на месте происшествия. В работах участвуют три десятка специалистов, задействованы шесть единиц техники.

Ранее стало известно о гибели пяти человек при взрыве газа в доме в Тбилиси.