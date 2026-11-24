Как минимум три человека погибли и ещё шестеро пострадали в результате взрыва в кафе, расположенном в первом этаже двухэтажного жилого дома во вьетнамской столице, городе Ханое, сообщил новостной портал VNExpress.

«Дом был разрушен силой взрыва. Погибли три человека, шесть человек получили ранения», — сказано в статье.

По предварительным данным, очаг взрыва находился рядом с газовой плитой, на которой повара заведения готовили блюда. Во время происшествия в кафе были сотрудники кафе и посетители.

При этом одним из погибших оказался человек, случайно проходивший мимо кафе по улице. Отмечается, что взрыв также повредил более десяти соседних домов и опрокинул несколько мотоциклов, припаркованных рядом.

На месте работает тяжёлая техника, с помощью которой ведется разборка завалов. В полиции заявили, что под обломками разрушенного дома могут оставаться люди.

Напомним, 19 ноября в Тбилиси произошёл взрыв газа в жилом доме. Это привело к частичному обрушению здания. В результате инцидента погибли не менее шести человек, включая ребёнка. Сообщалось, что при разборке завалов спасатели смогли найти живую девочку. В связи с гибелью людей в Грузии день траура был объявлен 22 ноября.