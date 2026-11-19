В Курске специалисты не нашли подтверждений распространяемой информации о минах типа «лепесток», которые были разбросаны с украинских дронов, сообщили в оперштабе Курской области.

В сообщении говорится, что специалисты отработали каждое из поступивших сообщений , ни одно из них не было подтверждено. В оперштабе предупредили, что таким образом ВСУ пытаются запугать мирных жителей и посеять панику. Людей призвали не поддаваться на провокации и не распространять неподтвержденную информацию, а ориентироваться на сообщения правительства региона.

Напомним, утром 19 ноября Курск атаковали украинские дроны. По данным главы Курской области Александра Хинштейна, в результате удара пострадали 11 человек.