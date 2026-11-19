Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинских дронов на Курск.

«Количество пострадавших в результате атаки на Курск выросло до 11. … К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные», - написал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс».

Хинштейн пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По словам губернатора, в настоящее время в Курске оценивают ущерб от атаки.

Напомним, украинские дроны атаковали Курск утром в четверг. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате атаки, среди которых несколько женщин и 12-летний школьник.