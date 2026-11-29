В результате столкновений на массовых акциях протеста против действующего руководства Албании пострадали 35 человек. Беспорядки произошли в Тиране в День флага.

По информации Министерства здравоохранения и социальной защиты, среди получивших травмы девять сотрудников полиции, 12 участников демонстраций, шесть представителей средств массовой информации, включая одного иностранного журналиста, а также трое случайных прохожих. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет.

В течение дня протестующие неоднократно вступали в столкновения с полицейскими, охранявшими порядок в центре столицы. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и применяли пиротехнические средства.

В ответ полиция использовала слезоточивый газ, водометы и дубинки для разгона собравшихся.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер связывал затяжные протесты в Албании с общеевропейским экономическим кризисом. По оценке политолога, положение кабинета Эди Рамы расшатывают дефицит рабочих мест, кумовство при трудоустройстве и отсутствие перспектив для молодежи.