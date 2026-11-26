В Вологде правоохранители задержали родителей пятилетней девочки, которая умерла от истощения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
«Родители процессуально задержаны, обвинение пока им не предъявлялось», - заявили в ведомстве.
По информации СУ СКР, в настоящее время с родителями девочки проводят следственные действия.
Напомним, у задержанных было 12 детей. Семья проживала в антисанитарных условиях. Согласно сведениям следователей, надлежащего ухода за детьми не было.
Известно, что органы системы профилактики, на учете в которых состояла многодетная семья, не приняли своевременных мер для защиты детей, следствием чего стала смерть девочки. Сообщалось, что ее семилетнего брата госпитализировали с истощением.
В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об изъятии детей из семьи.