Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зарегистрировали мощное сейсмособытие в южной акватории Тихого океана на удалении примерно 855 километров от побережья Антарктиды.

Как передает ведомство, подземные колебания произошли в среду, 25 ноября, в 04:39 по московскому времени. Российские геофизики оценили магнитуду толчков в 5,7, что по сейсмологической шкале соответствует сильному землетрясению, а интенсивность сотрясений непосредственно в эпицентре охарактеризовали как очень сильную.

Согласно координатам, точка максимального проявления стихии располагалась в открытом океане в 1927 километрах к югу от новозеландского города Данидин, находящегося на Южном острове.

Параллельные наблюдения провела Геологическая служба США (USGS), эксперты которой присвоили событию более высокий показатель магнитуды — 5,9, а также уточнили, что гипоцентр землетрясения залегал на глубине десяти километров под океаническим дном.

Сообщений о каких-либо повреждениях или пострадавших не поступало, а Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) не объявлял тревогу в связи с отсутствием угрозы образования разрушительных волн.

Примечательно, что хотя сама Антарктида считается относительно спокойным в сейсмическом плане континентом, в омывающих ее океанических зонах разломов подземные толчки происходят регулярно.

В последние дни повышенная сейсмическая активность фиксируется сразу в нескольких районах Мирового океана и на Дальнем Востоке. Накануне, 24 ноября, Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,4 в Индийском океане у берегов Маврикия на глубине 10 километров, а днем ранее два толчка ощутили жители Амурской области и Хабаровского края. Кроме того, 21 и 22 ноября серию землетрясений магнитудой до 7,2 пережила Индонезия.