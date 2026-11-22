Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 в районе индонезийского острова Сулавеси утром в воскресенье, 22 ноября. О сейсмособытии проинформировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным российских специалистов, колебания земной коры были зарегистрированы в 10:55 мск, а их эпицентр располагался в 227 километрах северо-восточнее города Битунг. Интенсивность сотрясений непосредственно в эпицентре ученые оценили как «довольно сильную».

В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) определила магнитуду этого же толчка на уровне 5,4, уточнив, что его очаг залегал на глубине 43,7 километра. Информации о пострадавших или повреждении построек к настоящему времени не поступало.

Нынешний удар стихии последовал сразу за более мощным землетрясением, которое сотрясло восточную часть Индонезии накануне, 21 ноября: тогда магнитуда составила 7,2, эпицентр находился в 43 километрах северо-западнее округа Юго-Западное Малуку на глубине 125 километров, однако угрозы цунами и сообщений о разрушениях также не фиксировалось.

Повышенная сейсмическая активность в последние недели наблюдается и в других точках Тихоокеанского огненного кольца. Так, 20 ноября подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в окрестностях Лос-Анджелеса на юге американского штата Калифорния, а 12 ноября Камчатский филиал Геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,4 на Камчатке — тогда его очаг находился на глубине порядка 30 километров в 324 километрах от Петропавловска-Камчатского.