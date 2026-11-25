Утром в среду, 25 ноября, промышленные объекты на территории Сызрани в Самарской области подверглись налету украинских беспилотных летательных аппаратов. О последствиях произошедшего сообщил глава муниципалитета Андрей Советкин.

По предварительной информации властей, никто из горожан и работников не погиб и не получил травм, а на местах падения обломков сразу приступили к работе специалисты экстренных служб.

«Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия города. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — подчеркнул градоначальник.

Позднее, выступая перед депутатами на заседании городской Думы, Андрей Советкин раскрыл дополнительные детали ночного и утреннего противостояния. По словам мэра, военнослужащие и бойцы мобильных огневых групп «БАРС-крылья» отражали воздушный натиск в течение трех часов. Градоначальник выразил признательность защитникам неба, отметив, что именно благодаря их слаженным действиям удалось полностью уберечь от повреждений гражданскую инфраструктуру Сызрани и не допустить человеческих жертв в черте города.

Утренний налет на Сызрань стал частью массированной ночной атаки беспилотников на Самарскую область 25 ноября. По сведениям губернатора Вячеслава Федорищева, за минувшую ночь расчеты противовоздушной обороны сбили в небе над регионом свыше 145 аппаратов ВСУ. Несмотря на плотный заслон военных, падение обломков в области привело к гибели одного человека и локальным отключениям электричества, а в Куйбышевском районе Самары скорректировали расписание школ и детских садов.