В Сербии потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны, находящийся на его борту летчик погиб, сообщило Радио и телевидение республики.

Сообщается, что воздушное судно упало в 35 км к северо-западу от Белграда под населенным пунктом Стара Пазова на сельскохозяйственное поле. При падении самолет полностью разрушился. Данных о разрушениях и пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным Минобороны Сербии, истребитель входил в состав 101-й истребительной эскадрильи 204-й авиабригады, которая базируется на военном аэродроме в Батайнице. Сообщается, что МиГ-29 выполнял тренировочный полёт, поэтому вооружения не нес.

Погибший – 53-летний майор Горан Булаич, он служил в ВВС Сербии с 1996 года. В ведомстве не назвали причины крушения истребителя.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине потерпел крушение военный вертолет EUFOR, три человека погибли, 21 пострадали.