Все шесть человек, находившихся на борту легкомоторного самолета Cessna 210, потерпевшего крушение в американском штате Миссисипи, погибли. Об этом сообщила береговая охрана США.

Воздушное судно разбилось к юго-западу от города Паскагула. По информации СМИ, на борту находились четверо взрослых и двое мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет.

Поисковая операция завершилась в среду после того, как водолазы обнаружили останки всех шести человек примерно в четырех километрах к северо-востоку от острова Хорн. Как уточнили в береговой охране, тела находились внутри фюзеляжа самолета.

Поиски продолжались около четырех часов. К операции привлекли береговую охрану и другие профильные ведомства.

Ранее в Луисвилле в американском штате Кентукки произошла аварийная посадка легкомоторного самолета в жилой застройке.