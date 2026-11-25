Федеральное большое жюри в Соединенных Штатах утвердило официальное обвинительное заключение в отношении 82-летнего Томаса Маркла-старшего, являющегося отцом супруги британского принца Гарри Меган. Как сообщает британская ежедневная газета Metro со ссылкой на текст судебного документа, мужчине инкриминируются два эпизода умышленного хранения 35-миллиметровых фотонегативов с запрещенным контентом, связанным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

В материалах дела уточняется, что в обоих случаях на пленках фигурировали дети, не достигшие двенадцатилетнего возраста.

По данным британского издания The Telegraph, расследование стартовало после того, как сын подозреваемого Томас Маркл-младший обратился в полицию на Филиппинах, заявив о находке компрометирующих носителей среди вещей отца в городе Себу. В начале ноября сотрудники ФБР провели обыски в двух арендованных складских помещениях в Лос-Анджелесе и 6 ноября задержали пожилого мужчину во Флориде, где он жил в пансионате для людей с когнитивными нарушениями. Изначально суд отпустил фигуранта под подписку о невыезде и домашний арест, но вскоре его снова поместили под стражу после того, как он самостоятельно снял электронный браслет слежения.

Проведенная медицинская экспертиза признала 82-летнего обвиняемого вменяемым и способным предстать перед судом в Калифорнии в ближайшие недели. Как отмечают западные СМИ, совокупное наказание по двум пунктам может достигать от 20 до 40 лет тюрьмы. Сам Томас Маркл-старший ранее отвергал все подозрения, называя их полной ложью.

Отношения между Меган Маркл и ее отцом разладились еще в 2018 году накануне ее бракосочетания с принцем Гарри из-за истории с постановочными снимками для таблоидов. В январе 2019 года офицеры королевской охраны передали герцогине письмо с обвинениями в адрес ее отца в жестоком обращении и сексуальном насилии над ребенком за пределами Британии, которые она назвала тревожными и возмутительными. После нынешнего предъявления обвинений супруга принца Гарри воздержалась от новых заявлений, ранее выразив надежду на торжество справедливости и защиту детей.