В прокуратуру филиппинского города Себу поступили переданные полицией страны материалы в отношении Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, по делу о материалах с сексуальным насилием над детьми, сообщает телеканал ITV News.

«Национальная полиция Филиппин направила в прокуратуру города Себу обвинения по трем пунктам», - говорится в публикации.

По информации СМИ, 82-летнему Томасу Марклу вменяются хранение и распространение детской порнографии.

Сообщается, что после изучения документов прокуратура примет процессуальное решение.

Напомним, в начале ноября стало известно о задержании отца Меган Маркл сотрудниками ФБР по делу о хранении детской порнографии. Сначала задержанного поместили под домашний арест в пансионате для пожилых людей во Флориде. Однако когда Томас Маркл снял надетый на лодыжку для контроля передвижений электронный браслет, его поместили в одиночную камеру.

Сообщалось о назначении Марклу-старшему психиатрической экспертизы.