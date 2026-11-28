В Северной Осетии ввели режим ракетной опасности, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал в Max Сергей Меняйло.

О введении режима ракетной опасности также проинформировал в Max губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон с несущими стенами, следить за сообщениями.

Ранее стало известно, что с 00:00 до 07:00 по московскому времени 28 ноября воздушная тревога объявлялась в 13 субъектах РФ. Оповещение о ракетной опасности действовало в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Предупреждение об атаке беспилотников вводилось в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане и Мордовии.