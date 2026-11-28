С 00:00 до 07:00 по московскому времени воздушная тревога объявлялась в 13 субъектах РФ.

Оповещение о ракетной опасности действовало в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Предупреждение об атаке беспилотников вводилось в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане и Мордовии.

На 07:40 мск воздушная тревога сохранялась в Орловской области, Мордовии и Башкортостане.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, за период действия тревоги в небе над Ростовской областью были сбиты 50 БПЛА. В Тульской области обезврежено 27 дронов.

Александр Гусев, возглавляющий Воронежскую область, проинформировал о ликвидации восьми беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 1246 беспилотников над регионами России.