Семь человек, среди которых двое подростков, получили ранения в результате стрельбы в центре искусств Mellwood Art Center в городе Луисвилл (штат Кентукки, США), сообщает телеканал WKYT.

По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. Предполагается, что в заведении проходила вечеринка по случаю дня рождения подростка.

Как уточнили правоохранители, стрельбе предшествовал конфликт между участниками мероприятия. Ранения получили пятеро взрослых и двое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в местные больницы.

В начале ноября в США во время хэллоуинских выходных огнестрельные ранения получили более 200 человек, не менее 76 из них погибли. Инциденты со стрельбой фиксировались в ряде штатов, в том числе на вечеринках, возле университетов и в общественных местах. Одним из наиболее тяжелых эпизодов стала серия стрельб в Далласе (штат Техас), где погибли четыре человека и еще 15 получили ранения.