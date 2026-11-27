В Пермском крае выписали из больницы женщину, пострадавшую в результате нападения медведя, за которым она ухаживала, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

«Женщина выписана из больницы», – заявили в министерстве.

В ведомстве назвали состояние выписанной пациентки удовлетворительным.

По информации агентства, инцидент с нападением медведя произошел в сентябре на территории машзавода в Александровске. Хищник, подаренный заводу в 2000 году, набросился на женщину, убиравшую его вольер. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина спасся от медведицы, притворившись мертвым.